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Общество

02 февраля 2015, 13:10

Скончался ведущий передачи "Программа А" Сергей Антипов

утраты рок ведущие Программа А Сергей Антипов

Сергей Антипов

Ведущий музыкальной передачи "Программа А" Сергей Антипов скончался 1 февраля в Москве. Режиссеру и телеведущему было 55 лет. Об этом сообщила в Facebook его коллега Елена Карпова.

Программа "Программа А" выходила на телеканале "РТР" с 1989 по 1999 год. За время ее существования в передаче показали выступления огромного количества как известных, так и начинающих отечественных и зарубежных рок-музыкантов. Фактически, эта программа стала первой полновесной передачей о рок-музыке на отечественном ТВ.
В конце 1990-х программа в уже немного ином виде выходила еженедельно на канале "ТВ-Центр" под названием "К 10-летию Программы А". В эфире акцент был сделан на архивные живые концерты и интервью участников событий.

Сергей Антипов родился 18 сентября 1959 года в Москве. Карьеру телеведущего начал в Главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения в 1983 году, где он внештатно работал администратором. В 1986 году Антипов был зачислен в штат ЦТ на должность ассистента режиссера и редактора.

Сергей Антипов работал на съемках передач "Утренняя почта", праздничных музыкальных программах, съемках песенных конкурсов в Юрмале. В 1989 году Антипов окончил Высшие режиссерские курсы. Был режиссером трансляций концертов отечественных и зарубежных музыкантов: Монсерат Кабалье, Тины Тернер, Дэвида Боуи, Патрисии Каас и других.

Также Сергей Антипов проводил прямые трансляции церемоний вручения премий "ТЭФИ", "Ника", фестивалей "Кинотавр", "Славянский базар", конкурса "Евровидение" и других фестивалей.

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