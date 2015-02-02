Скончался ведущий передачи "Программа А" Сергей Антипов

Сергей Антипов

Ведущий музыкальной передачи "Программа А" Сергей Антипов скончался 1 февраля в Москве. Режиссеру и телеведущему было 55 лет. Об этом сообщила в Facebook его коллега Елена Карпова.

Программа "Программа А" выходила на телеканале "РТР" с 1989 по 1999 год. За время ее существования в передаче показали выступления огромного количества как известных, так и начинающих отечественных и зарубежных рок-музыкантов. Фактически, эта программа стала первой полновесной передачей о рок-музыке на отечественном ТВ.

В конце 1990-х программа в уже немного ином виде выходила еженедельно на канале "ТВ-Центр" под названием "К 10-летию Программы А". В эфире акцент был сделан на архивные живые концерты и интервью участников событий.