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Общество

01 августа 2014, 12:19

Экс-игрок киевского "Динамо" Белькевич скончался в возрасте 41 года

утраты футболисты Валентин Белькевич

Фото: fcdynamo.kiev.ua/

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Валентин Белькевич скончался на 42-м году жизни, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Причиной смерти экс-полузащитника киевской команды стал оторвавшийся тромб.

Валентин Белькевич начал карьеру в минском "Динамо", однако стал известен благодаря своим выступлениям за "Динамо" киевское, в котором провел 11 лет. В составе киевлян он 7 раз выигрывал чемпионат Украины, а в 1999 году дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где команда проиграла "Баварии". В 2006 году полузащитник был награжден Белорусской федерацией футбола "Почетным знаком" за большие достижения в развитии футбола страны.

По завершении карьеры Белькевич тренировал молодежную команду киевского "Динамо", однако летом 2014 года его в этой должности сменил испанец Висенте Гомес.

Кроме того, Белькевич провел 56 матчей за сборную Белоруссии, забив в них 10 голов.

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