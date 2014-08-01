Экс-игрок киевского "Динамо" Белькевич скончался в возрасте 41 года

Фото: fcdynamo.kiev.ua/

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Валентин Белькевич скончался на 42-м году жизни, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Причиной смерти экс-полузащитника киевской команды стал оторвавшийся тромб.

Валентин Белькевич начал карьеру в минском "Динамо", однако стал известен благодаря своим выступлениям за "Динамо" киевское, в котором провел 11 лет. В составе киевлян он 7 раз выигрывал чемпионат Украины, а в 1999 году дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где команда проиграла "Баварии". В 2006 году полузащитник был награжден Белорусской федерацией футбола "Почетным знаком" за большие достижения в развитии футбола страны.

По завершении карьеры Белькевич тренировал молодежную команду киевского "Динамо", однако летом 2014 года его в этой должности сменил испанец Висенте Гомес.

Кроме того, Белькевич провел 56 матчей за сборную Белоруссии, забив в них 10 голов.