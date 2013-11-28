Добровольные помощники: какие "народные" сервисы работают в Москве

В столице появилась сеть бесплатных перевозок

В Москве заработал волонтерский сервис, связанный с бесплатными перевозками. Главная идея проката - взаимовыручка. Авторы проекта уверены, что совместное использование автомобилей позволит не только разгрузить дорожную сеть, но может спасти человека от чувства одиночества. Оставив заявку на сайте www.17minut.ru, пассажир может быть уверен, что за ним приедут в течение 17 минут и бесплатно довезут до места назначения. О том, каких еще добровольных помощников можно найти в Москве, читайте в материале M24.ru.

Если вам нужна помощь в уборке квартиры, бытовом ремонте или установке техники, можно обратиться к сервису YouDo. Здесь вы оставляете описание задания, уточняете сроки его выполнения, а также назначаете сумму оплаты. После этого ждете, когда на ваше объявление откликнутся исполнители - люди, которые в свободное время готовы оказать ту или иную услугу. Выполнять задания могут только те, кто прошел специальную проверку администрацией сервиса. Все они зарегистрированы на сайте и прежде, чем поручить им работу, можно ознакомиться с их резюме. Исполнители помогут также с курьерской доставкой, грузоперевозками, проведением промо-акций и многим другим.

Еще один проект "Банк времени" внешне схож с YouDo: здесь также можно оставить задание или предложить собственные услуги. Главным отличием является то, что все работу выполняются не за деньги, а в обмен на другие услуги. Например, вы умеете устанавливать Windows на компьютер, а человек, который обратился на сайт с этой просьбой - профессиональный парикмахер. Вы устанавливаете ему программное обеспечение, а он делает вам модную стрижку. Существует и более сложная система: вы тратите какое-то количество часов на какую-либо безвозмездную работу, это время зачисляется на ваш счет, а потом вы можете получить в обмен на него какие-либо услуги. Например, вы потратили 2 часа, занимаясь починкой проводки у участников проекта, затем вы сможете получить два часа занятий английским языком. Разумеется такая система будет работать тем лучше, чем больше в ней будет участников. Московский Банк времени пока не может похвастаться этим, но потенциал для развития у него есть, ведь в США и Западной Европе услугами обмениваются уже десятки тысяч людей, это позволяет значительно экономить деньги и время.

В столице набирает популярность труд по обмену

Кроме того, существует портал barterra.ru, с помощью которого услугами могут обмениваться не только частные лица, но и компании.

А недавно в Москве появилось новое сообщество под названием "Брат за сестру". Его участники предлагают совершенно бесплатную услугу - они провожают девушек до дома.

Для того чтобы обзавестись провожающим, достаточно написать кому-либо из администрации группы в сети "ВКонтакте", оставить свои координаты и сообщить предполагаемый маршрут. В ближайшем будущем руководство движения намерено создать "горячую линию" экстренной помощи.

В Москве уже около тысячи "братьев". Иногда они помогают девушкам и в житейских вопросах - передвигают мебель, чинят краны и даже прочищают канализацию.



А вот в ЖЖ-сообществе "Отдам даром", как видно из названия, пользователи бесплатно предлагают ставшие им ненужными, но полезные вещи. Причем, перечень отдаваемых безвозмездно вещей впечатляет: от книг, игрушек и растений до мебели, спортивных тренажеров и музыкальных инструментов. У сообщества более 35 тысяч подписчиков, ежедневно там появляется более десятка сообщений. Несколько схожих групп существует также в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.

А если вы захотите остановиться в столице на пару дней, а платить за проживание в отеле не хочется, то выход тоже есть. В столице набирает популярность услуга бесплатного ночлега, уже известная во всем мире. Гостевая сеть Hospitality Club уже объединила более 300 тысяч человек из 200 стран и регионов мира. Московских участников проекта немало – почти 10 тысяч человек, так что найти себе ночлег более чем вероятно.

Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться на сайте, указав личную информацию и условия, которые вы готовы предоставить потенциальному гостю. Даже если вы не можете приютить у себя человека, можно провести ему экскурсию по родному городу и угостить в одном из кафе.

Григорий Медведев