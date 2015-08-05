В столице появится многофункциональный центр похоронных услуг

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Многофункциональный похоронный центр, отвечающий за операционную деятельность на всех кладбищах появится в Москве, передает корреспондент m24.ru со ссылкой на главу ГБУ "Ритуал" Артема Екимова. Организация займет площадь порядка 3 тысяч квадратных метров и откроет свои двери в 2016 году.

Этот центр должен помочь жителям столицы сориентироваться в ассортименте ритуальных услуг в городе.

"Мы запустили программу создания многофункционального похоронного центра, построенного по принципу центра продаж всех услуг ГБУ "Ритуал", в том числе агентских, и "единого окна", – заявил Екимов.

Центр позволит навести порядок в среде агентских услуг, отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Представители различных фирм часто навязывают жителям города свою "помощь".

Планируемые нововведения на кладбищах

"Во многих странах агентам вообще запрещено приходить на дом к родственникам усопшего. Они также не могут навязывать услуги", – добавил глава ведомства.

По его словам, чиновники проанализировали зарубежный опыт и пришли к выводу, что подобный центр необходим москвичам. "Я надеюсь, ГБУ "Ритуал" реализует в ближайшее время этот проект, который не связан ни с моргами, ни с больницами. Любой желающий сможет прийти и получить весь комплекс ритуальных услуг", – заявил Немерюк.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные власти занимаются оцифровкой информации о местонахождении захоронений на столичных кладбищах. Это позволит наладить онлайн-поиск нужной могилы и заказать уход за ней через интернет.

Сейчас родственникам, чтобы заказать уход за могилой, нужно приехать на кладбище и заключить договор на оказание услуги. В документе определяется список сервисов и срок.

Предполагается, что в перспективе родственники смогут самостоятельно найти нужную могилу в режиме онлайн через сайт "Ритуала". Отметим, что согласно прайс-листу ГУП "Ритуал", ежегодный уход за 1 кв. метром могилы стоит 6 тысяч рублей.