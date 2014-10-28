Теннисисты Сафина и Андреев проведут в Москве урок для детей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Известные теннисисты Динара Сафина и Игорь Андреев проведут в Москве урок для детей. Мероприятие пройдет 31 октября с 10.30 до 11.30 на территории теннисного центра имени Самаранча, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

После урока на этом корте будет сыгран один из финалов юниорского турнира "Samsung Cup Кубок российского теннисного тура".

Динара Сафина является экс-первой ракеткой мира. На Олимпиаде в Пекине она завоевала серебро в одиночном разряде.

Игорь Андреев выиграл три турнира серии АТР в одиночном разряде, а также в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса в 2006 году.