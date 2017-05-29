Форма поиска по сайту

29 мая 2017, 18:39

Происшествия

Пирамида Голода на Новорижском шоссе разрушена ураганом

Скрин-шот с видео пользователя Instagram @aannapivovarova

Пирамида Голода обрушилась на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья.

Как рассказали в пресс-службе района, в результате обрушения конструкции никто не пострадал. Последствия стихии в Истринском районе устраняют 14 аварийно-спасательных бригад.

Автор конструкции, инженер Александр Голод сообщил Агентству "Москва" о том, что она будет восстановлена. По его словам, уже готов проект 100-метровой пирамиды из бетона. Сейчас для его реализации ищут помощников. Кроме того, Голод должен будет согласовать получение земли под строительство с подмосковными властями.

Пирамида инженера Александра Голода была построена для изучения влияния этих сооружений на окружающую среду. В псевдонаучных кругах бытует множество мифов о мистических свойствах строений древних египтян и воздействии на энергетические и физические свойства объектов.

За все время наблюдения – с момента установки строения в ноябре 1999 года – не было отмечено никаких экологических или любых других изменений в районе сооружения.

Сюжет: Ураган в Москве 29 мая и его последствия
ураган чп разрушение пирамида Голода

