Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Московские улицы обзаведутся специальным дизайн-кодом. Пилотный проект, разработанный Москомархитектурой, коснется 11 центральных улиц, в частности, Арбата, Нового Арбата и Тверской, сообщил главный архитектор Сергей Кузнецов на совещании в мэрии.

По словам Кузнецова, утверждение нового регламента состоится 3 июня, а до 1 сентября владельцы вывесок и рекламных щитов должны будут привести их в соответствие с новыми правилами. В противном случае в их отношении будут приняты административные меры.

Как выяснилось в ходе проведенной инспекции, из 688 существующих в центре Москвы информационных конструкций действующее разрешение имеется на 208, у 108 закончился период действия разрешения, а 372 не имеют его вовсе. При этом 360 конструкций не соответствуют новым правилам. В эту категорию попала, в частности, вывеска магазина "Москва" на Тверской, занимающая 4 этажа.

В дальнейшем при районных префектурах будут образованы рабочие группы, которые будут следить за исполнением новых правил, добавил Кузнецов.

Второй этап реализации этого проекта коснется Бульварного и Садового колец, а также вылетных магистралей со сплошной застройкой, в том числе Ленинского проспекта и проспекта Мира.