В Москве хотят использовать комбинированную систему питания уличного освещения

"Интервью": Михаил Балабанов – об экологической стратегии Москвы

В Москве могут начать использовать комбинированную систему питания уличного освещения. Фонари будут работать и на солнечных батареях с присоединенными к ним аккумуляторами, и на обычной электроэнергии. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал первый замруководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Михаил Балабанов.

По его словам, в некоторых парках и жилых кварталах установили мачты освещения с солнечными батареями. Но климатические условия в регионе не позволяют обеспечить тот уровень освещенности, который требуется, особенно в зимнее время. Поэтому в столице нужно будет применять именно комбинированную систему питания.

"Мы изучаем опыт, который есть сегодня в мировой практике, но применяем его именно к своим условиям, исследуя и анализируя то, как это работает", – сказал Балабанов.

Напомним, в столице солнечные батареи устанавливаются для обеспечения функционирования уличных фонарей, светофоров, паркоматов на платных парковках и даже жилых домов – для освещения придомовой территории и лестничных клеток.

Пионером стало здание по адресу: Леонтьевский переулок, дом 15. Блоки солнечных батарей обеспечивают и работу Wi-Fi в зонах отдыха – например, в Измайловском парке и на Крымской набережной.

Существует в городе и мини-электростанция "Ярослава", работа которой "подпитывается" энергией дневного светила. Она находится в парке "Алтуфьево". Станция обеспечивает работу парковых осветительных приборов, систем видеонаблюдения и безопасности, а также бесплатного беспроводного интернета. "Ярослава" обладает мощностью 7,2 киловатта, этого хватило бы для одновременной работы 50 компьютеров.