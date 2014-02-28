На фасадах столичных зданий нельзя размещать рекламу - Черников

Фото: ИТАР-ТАСС

На фасадах столичных зданий нельзя размещать рекламу. Об этом в эфире радиостанции "Сити-FM" рассказал глава столичного департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников.

"На сегодняшний день на фасаде зданий размещать ничего нельзя, в соответствии с правилами. Сейчас, я надеюсь, мы утвердим дислокацию медиафасадов, - и вопрос отпадает сам собой", - уточнил он.

Черников добавил, что объявления-плакаты, например, о продаже/аренде квартиры, вывешенные на окне или под окном, также является нарушением закона.

При этом разместить рекламу на собственном заборе без разрешения властей не получится.

"Для этого вы должны к нам обратиться и показать место размещения вашей рекламы. Если оно будет соответствовать всем необходимым параметрам, если оно не будет мешать по основным критериям участникам движения, если оно будет соответствовать, если рядом с ним не будет находиться другая рекламная конструкция в пределах ста метров, и так далее", - пояснил Черников.

Напомним, Москва утвердила новые правила размещения и содержания информационных конструкций.

Теперь вывески, размещенные на внешних поверхностях зданий и сооружений, расположенных в пределах внешних границ Садового кольца должны быть приведены в соответствии с требованиями до 1 мая 2014 года. В границах Третьего транспортного кольца − до 1 января 2015 года, на другой территории Москвы − до 1 июля 2016 года.

