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Улицы

27 августа 2014, 13:11

Москомархитектура утвердила новый внешний облик 43 улиц в пределах ТТК

улицы вывески незаконная реклама правила размещения

Фото: mka.mos.ru

Москомархитектура опубликовала новые архитектурно-художественные концепции 43 улиц в пределах от Садового до Третьего транспортного кольца.

Ознакомиться с нововведениями можно на сайте комитета. В настоящее время на местах уже работают контролирующие органы, нарушителям выдают предписания на демонтаж рекламных конструкций, не соответствующих правилам.

Так, на Баррикадной улице уберут слишком большие рекламные конструкции и крышные вывески, некоторые кафе обяжут сделать буквы на рекламных стендах меньше. Также с улицы уберут рекламные панели-кронштейны (например, "обмен валют").

Новослободскую ожидают такие же перемены - в том числе, лишние вывески снимет отделение "Почты России". Кстати, Москомархитектура запретила заклеивать рекламой окна.

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Как отмечают в Москомархитектуре, до 15 декабря 2014 года планируется утвердить концепции для улиц, расположенных за пределами внешних границ ТТК.

Ранее глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников сказал, что незаконную рекламу из Москвы уберут к сентябрю 2014 года. Также на внешней стороне МКАД планируется убрать более половины рекламы – около 700 конструкций, а всего их там порядка 1100.

Напомним, что 27 декабря 2013 года вступили в силу новые правила размещения и содержания информационных конструкций в столице.

В Москве утвердили новую схему размещения рекламы

По новым правилам, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов. Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию.

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