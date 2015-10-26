Что в имени твоем: знают ли москвичи об истории родных улиц

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Обозреватель m24.ru Алексей Байков прошелся по историческим улицам Москвы: Пречистенке, Маросейке, Якиманке и Усачевке – и проверил, знают ли жители об истории местной топонимики.

Переименования, переименования, снова переименования. Есть у наших сограждан такой вечный зуд – редактировать историю по карте, то стирая с нее неугодные имена, то возвращая старые. Как будто и в самом деле таким образом можно изменить прошлое.

Но прежде чем менять советское на постсоветское или, наоборот, возвращать дореволюционное в порядке "восстановления исторической справедливости", хорошо бы знать историю того или иного названия. Вот мы и решили прогуляться в будний день по нескольким известным улицам московского центра и спросить об этом у тех, кто там живет или работает. Что они знают о названии своей улицы?

Начали, конечно же, от яйца, то есть с Пречистенки.

Чем ближе к историческому центру, тем грамотнее гражданин. "В честь иконы святой Пречистой", – был по-военному краток Анатолий, офицер МЧС. Спешившая Елена предложила нам расширить свои познания самостоятельно: "Улица так названа в честь Пречистой Божией матери, не помню в каком году. Если вам интересно – вы можете об этом прочесть на училище Мурадели, там висит доска".

Зато целый исторический экскурс для нас провел гулявший с ребенком во дворе Евгений:

"В XVII веке улица была названа Пречистенкой в честь того, что царь Алексей Михайлович ходил на поклонение в Новодевичий монастырь к иконе Пречистой Божией матери. До этого, насколько я знаю, улица называлась Чертановкой. Не совсем благозвучное название, да. И когда идешь из Кремля по Чертановке в монастырь на поклонение – неудобно получается. И вот поэтому, по преданию, Алексей Михайлович своим указом приказал ее переименовать".

По профессии Евгений оказался диаконом.

Сидевший в своем угловом ларьке изготовитель ключей Василь с ответом затруднился:

"Раньше говорили, что какое-то другое название было, а потом Пречистенкой назвали. Кропоткинская, что ли?"

Ближе всех к истине Евгений. Правда, до указа Алексея Михайловича улица называлась не Чертановкой, а Чертольской, как и Волхонка, продолжением которой она и являлась. Старое название было дано местными жителями в честь протекавшего неподалеку ручья Чертороя, а новое – в честь иконы Пречистой Божией матери Смоленской, вернее, ее точной копии, хранившейся в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. Но прав был и Василь-ключник: с 1921-го по 1994-й улица носила имя Кропоткина.

А мы отправились на Маросейку.

Главной проблемой тут оказалось найти хоть кого-то не проходящего мимо. Улица – одна из самых коротких в Москве и практически незаметно для пешехода переходит в Покровку, да и жилья на ней практически не осталось. Выходящие на перекур сотрудники многочисленных баров, туристических фирм и клиник по случаю разгара рабочего дня неразговорчивы и хмуры:

"Маросейка, Маросейка… Наверное, что-то моросило здесь, как в анекдоте: "Деревню Гадюкино смыло", – рассудил психолог и коучер Сергей.

"Это что-то связанное с Малороссейкой. Тут было какое-то украинское представительство или что-то в этом духе, не знаю", – пришла к выводу Ольга, безработная.

"Раньше это называлось Малороссийская улица, от слова "Малороссия" – "Украина", сокращенное в обиходе – Маросейка", – рассказал врач Виктор Николаевич.

Действительно, улица получила свое название в честь располагавшегося на ней Малороссийского подворья, то есть помеси украинского посольства с гостиницей "Украина" образца XVII века.

Следующими по списку были Якиманки – Большая и Малая. От Октябрьской площади в центр и обратно рвутся машины, манят к себе вывески многочисленных магазинов, а все прохожие даже не спешат, а почти бегут по делам. Отвечать на вопросы им некогда, так что мы идем по окрестным дворам:

"Потому что церковь была в честь Иоакима и Анны, родителей Богородицы", – отвечает нам выгуливающая двух собак Ольга. По профессии она оказалась бывшим экскурсоводом.

"Большая Якиманка – в честь преподобных Иоакима и Анны, а раньше называлась улицей Димитрова. А вот кто они такие – я точно не знаю, какие-то святые", – торопится по делам Александр, звукоинженер на ВГТРК. Встреченный нами в соседнем дворе его коллега – звукорежиссер Артем – был еще более лаконичен: "По-моему, что-то связанное с храмом в честь Иоакима и Анны". Кем были эти самые Иоаким и Анна, он тоже не знал.

"Не знаю, нет. Я тут только недавно живу и совершенно не интересуюсь историей", – рассказал Дмитрий, менеджер по персоналу.

Зато пенсионерка Вероника Геннадиевна хоть и не знала ничего про Якиманку, но зато все рассказала про родной переулок:

"Знаете, я даже раньше читала про это дело, что улица Якиманка раньше называлась не Якиманкой, а как-то по-другому, и что Бабьегородский переулок так был назван еще в царские времена, потому что бабы в этом месте устроили себе лагерь и охраняли таким образом Кремль от каких-то иноземных сил. Где школа – там кладбище было, а рядом, вот тут, – этот самый бабий лагерь. А про Якиманку я помню только, что раньше она называлась как-то по-другому, иначе, но как именно – не помню".

Ну что ж, обе Якиманки и в самом деле получили свое название по Иоакиму и Анне, родителям Марии, только вот храма такого не было, а был одноименный придел построенной в 1493-м и снесенной в 1933 году Благовещенской церкви. А легенда о том, что Бабьегородский переулок получил имя в честь женщин, которые построили в этом месте крепость и оборонялись в ней от татар, никакими документами не подтверждается. С 1956 по 1992 год Большая Якиманка носила имя Димитрова, а Малая, наоборот, сохранила историческое название.

Закончить мы решили одной из самых загадочных улиц московского центра – Усачевкой. Загадочной потому, что эта задача и впрямь на порядок сложнее любой Пречистенки, и о том, кто же такой был этот Усачев, не знает никто. Встреченные нами прохожие не были исключением:

"Мой ответ будет краток: нет, не знаю. Вот почему Пироговская – знаю", – сказала Валерия, студентка медицинского вуза.

"Революционер, наверное, был какой-то", – решил Александр, сотрудник Мосводоканала.

"По фамилии. Тут все понятно. Пирогова, Усачева – это все медицинские какие-то деятели, профессора и все такое", – был уверен инженер Григорий.

"Могу только предположить, что в честь Усачевского рынка или была названа в честь… усача", – заключил Андрей, менеджер радио и телевидения.

"Усачева – в честь какого-то очень известного человека. Боюсь предположить, но все же предположу, что это был герой войны, который сделал что-то важное и ценное для нашей страны, и вот –бабах! – в честь него назвали улицу", – ответила нам смешливая Евгения, преподаватель немецкого и английского языков.

На самом деле улица получила свое имя в честь купца Усачева. Ошибиться и приписать его то ли к героям войны, то ли к великим деятелям отечественной медицины очень легко: слева расположены Большая и Малая Пироговские и знаменитый "клинический квартал", а справа – улицы, названные в честь героев войны Доватора и Ефремова.

Ну и кто вспомнит на таком фоне про какого-то купца, который не был ни меценатом, ни покровителем театров, ни собирателем картинных галерей, особенно если его биографии нет в интернете. Кстати, принятое на сегодня официальное название "Улица Усачева", которое все местные жители уже рефлекторно, не задумываясь, указывают в официальных документах и на конвертах, на самом деле неверно.

Правильно будет "Усачева улица", так как ранее она называлась "Усачев переулок".

Ну а главная загадка заключается в том, почему же ее все-таки не переименовали в советские времена. Видимо, попросту забыли, ибо в революционном движении Усачев тоже не участвовал ни лично, ни деньгами.

И если вы спросите, где здесь мораль, то мне нечего будет вам ответить. Наверное, все-таки в том, что знания по истории иногда бывают полезны. А то предложат вам завтра переименовать улицу, на которой вы живете, – а вы ничего не знаете ни о старом названии, ни о новом.