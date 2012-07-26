В Москве могут появиться крытые велодорожки на воде

Георгий Полищук/Москва 24

Эксперты предлагают построить крытые надземные дорожки прямо в воде. Москва-река и другие московские реки в перспективе могут стать велотрассами, пишут "Московские новости".

Авторы проекта столичного велополитена, предприниматель Дмитрий Угрюмов и архитектор Александр Перов, презентуют его 27 июля на фестивале ландшафтной архитектуры "Архстояние".

По замыслу создателей, велосипедисты будут ехать внутри так называемой "велотрубы", это сооружение чем-то напоминает крытые надземные пешеходные переходы.

Конструкцию предлагают сделать из пластика или оргстекла. Для езды любители "двухколесного друга" смогут использовать две дорожки в каждую сторону, отдельная - будет для пешеходов и колясочников. Согласно проекту, через каждые 1-2 километра появятся велостоянки, где можно оставлять транспортное средство или взять его напрокат.

Главное отличие нового проекта велополитена от проекта советских времен заключается в том, что строительство объекта планируется не над автомобильными дорогами, а вдоль набережных Москва-реки. Таким образом, металлические сваи для крытых велодорожек окажутся непосредственно в воде.