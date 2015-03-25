Возле бывшей гостиницы "Россия" установят баннер с логотипом 70-летия Победы

Фото:m24.ru

Баннер с логотипом 70-летия Победы разместят на территории вблизи бывшей гостиницы "Россия", сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы. Вся конструкция должна быть установлена на территории, прилегающей к дому №6 по улице Варварка. Общий размер изображения превысит 6,7 тысячи квадратных метров.

Столичные власти объявили конкурс на оформление территории, прилегающей к бывшему зданию гостиницы "Россия" к празднованию 70-ой годовщины Победы. По информации пресс-службы, баннер по всей длине будет подсвечен с помощью прожекторов.

Общая длина полотна составит 663 метра. Весь монтаж конструкций должен быть выполнен к 3 мая.

Оформление к празднику Билборды на московских автострадах в мае также оформят в фирменном стиле "Ура Победе!", который разработал организационный комитет празднования юбилея. Его основной мотив - белый голубь и георгиевская ленточка. Сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Билборды на московских автострадах в мае также оформят в фирменном стиле "Ура Победе!", который разработал организационный комитет празднования юбилея. Его основной мотив - белый голубь и георгиевская ленточка. Сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы. Кроме того, на набережных столицы в День Победы пройдет световое шоу - mapping show. В праздничном стиле оформят общественный транспорт и проездные билеты. Москва будет украшена в "победном" стиле с 4 по 12 мая.



Напомним, в апреле 2015 года на месте бывшей гостиницы "Россия" начнется строительство парка "Зарядье".

Как сообщалось ранее, к юбилею Победы на ВДНХ установят 3D медиа-куб. На его экранах будут транслировать фильмы о войне и старые парады. С 4 по 12 мая столицу украсят в фирменном стиле "Ура Победе!". На московских набережных устроят световые инсталляции, а на рекламных панелях повесят архивные фотографии.



Ко дню Победы правительство Москвы выплатит материальную помощь в размере от 3 до 10 тысяч рублей более 250 тысячам ветеранов. На Замоскворецкой линии метро запустят поезд "Народный ополченец", внутри вагонов там разместят выставку. Она расскажет о ключевых битвах Великой Отечественной войны. Кроме того, к празднику Победы ГУП "Ритуал" совместно с волонтерами приведет в порядок более 4 тысяч памятников Героям Советского Союза.

Кроме того, в этом году в третий раз в Москве пройдет акция "Бессмертный полк". Организацией проекта занимается Региональное патриотическое общественное движение "Бессмертный полк –Москва". На данный момент в проект уже внесено 10 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны.

Анатолий Федотов