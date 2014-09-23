Новый стиль летних кафе понравился 67% жителей Москвы - Немерюк

Москвичи одобрили новый стиль летних кафе столицы

Согласно результатам опроса портала "Активный гражданин", 67% жителей города понравился новый стиль московских летних кафе, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы решили уточнить мнение москвичей. Как они к этому относятся и насколько жителям Москвы стало комфортнее от этих нововведений и внедрений таких стандартов. Мы запросили эту информацию через "Активный гражданин", и 67% москвичей отнеслись очень позитивно к этим нововведениям", - передает слова Немерюка Агентство "Москва".

Он добавил, что 30% опрошенных отметили, что в будущем необходимо разрешить владельцам летних кафе оформлять веранды в индивидуальном стиле.

Немерюк также рассказал, что абсолютное большинство столичных рестораторов успело в установленные сроки привести свои кафе в соответствие с новыми правилами. "Многие из рестораторов, ну практически 99%, внутри Бульварного кольца в те сроки, которые были установлены, привели все в соответствие. И сейчас отзывы позитивные", - сказал Немерюк.

Напомним, что этим летом в Москве открылось около 2 тысяч летних кафе. 120 из них расположены на пешеходных зонах, а более 90 – в парках. Эстетический вид уличных кафе ранее вызывал многочисленные нарекания со стороны москвичей. Многие из них портили архитектурный облик города.

В итоге проблему решили на законодательном уровне: с 17 июня 2014 порядок обустройства летних кафе в Москве определяется новым регламентом. Власти утвердили требования к размещению летних кафе: габариты, цвет, стилистику, материалы и другие параметры.

Открывать подобные заведения теперь можно только с использованием таких элементов оборудования, как маркизы, зонты и настилы. При этом высота зонтов, например, не должна превышать высоту первого этажа строения, к которому примыкает кафе.

Документ распространяется на территорию Бульварного кольца, а также пешеходные зоны. Планируется, что в пределах внешних границ ТТК новый регламент заработает уже в новом году, а за их пределами – с 1 января 2016 года.