В столице установили более 200 стационарных общественных туалетов

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В Москве установлено более 200 стационарных общественных туалетов, сообщил начальник управления департамента ЖКХ и благоустройства Игорь Соколов.

По его словам, всего в городе установлено 217 общественных туалетов, из них 215 – стационарные. При необходимости устанавливается еще 270 передвижных туалетов, передает корреспондент m24.ru.

Также решено увеличить количество общественных туалетов в центре столицы, а именно на Никольской, Варварке, Тверской, Ильинка, Большой Никитской и Петровки, а также в зонах МКАД и ТТК.

В 2017 году шесть стационарных общественных туалетов приспособят для инвалидов. Пока для маломобильных граждан приспособлены 30 туалетов.

В будущем может появиться функция оплаты туалетов Тройкой и банковскими картами. Также планируется разработать визуальную навигацию до туалетов.

Общественные теплые туалеты в Москве планируют оснастить тревожными кнопками для связи с экстренными службами. Срок установки тревожных кнопок пока не определили.

Новые туалеты начали устанавливать в Москве в 2013 году на замену синим кабинкам, которые портили облик города. Туалеты подключены к электричеству, оборудованы системой отопления. В кабинках есть туалетная бумага и устройство для автоматической подачи воды, мыла и сушки рук. Воспользоваться им можно, опустив 50 рублей в специальный терминал.