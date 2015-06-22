На 11 улицах столицы запретят стоянку и остановку машин

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

На 11 улицах в Южном округе столицы появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

Установку знаков и нанесение дорожной разметки проведут с 12 июля по 1 октября. Они появятся на следующих улицах:

улица Красного Маяка;

улица Академика Янгеля;

Днепропетровская улица;

Кировоградская улица;

Кировоградский проезд;

Сумской проезд;

Чертановская улица;

Нахимовский проспект;

Проектируемый проезд № 5464;

Проектируемый проезд № 6281;

Сумская улица.

Новые знаки улучшат условия движения для встречных автомобилей и городского транспорта, повысят пропускную способность улиц.

Эвакуация автомобилей в Москве

Отметим, с 19 июня вступили в силу изменения в правила эвакуации. Для водителей вводится дополнительное ограничение: машины начнут эвакуировать не только из под запрещающих знаков, но и со стоянок для инвалидов. Если такое парковочное место автовладелец занял неправомерно, то ему выпишут штраф 5 тысяч рублей. Для должностного лица наказание составит 20 тысяч рублей, а если правила парковки нарушило юридическое лицо – 500 тысяч рублей. Машину же переместят на штрафстоянку.

Кроме того, начиная с 19 июня, столичные власти обязаны будут предупреждать автовладельцев об установке новых запрещающих парковку знаков за 20 дней. Информацию о новых ограничениях остановки и стоянки водители смогут получать на официальных сайтах местных органов власти, а также на дорожных щитах в тех местах, где будет сделано изменение.

Напомним, жители могут заранее узнать о вводимых ограничениях движения в Москве. На официальном сайте ЦОДД создан раздел "Изменения организации дорожного движения", где публикуются изменения направления движения, установка дорожных знаков, а также причины введения изменений со сроками проведения работ. Информация о вводимых ограничениях публикуется не позднее, чем за 20 дней.