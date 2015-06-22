На 11 улицах столицы запретят стоянку и остановку машин

Фото: M24.ru/Александр Сивцов
На 11 улицах в Южном округе столицы появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).
Установку знаков и нанесение дорожной разметки проведут с 12 июля по 1 октября. Они появятся на следующих улицах:
- улица Красного Маяка;
- улица Академика Янгеля;
- Днепропетровская улица;
- Кировоградская улица;
- Кировоградский проезд;
- Сумской проезд;
- Чертановская улица;
- Нахимовский проспект;
- Проектируемый проезд № 5464;
- Проектируемый проезд № 6281;
- Сумская улица.
Новые знаки улучшат условия движения для встречных автомобилей и городского транспорта, повысят пропускную способность улиц.
Отметим, с 19 июня вступили в силу изменения в правила эвакуации. Для водителей вводится дополнительное ограничение: машины начнут эвакуировать не только из под запрещающих знаков, но и со стоянок для инвалидов. Если такое парковочное место автовладелец занял неправомерно, то ему выпишут штраф 5 тысяч рублей. Для должностного лица наказание составит 20 тысяч рублей, а если правила парковки нарушило юридическое лицо – 500 тысяч рублей. Машину же переместят на штрафстоянку.
Ссылки по теме
- Остановка разрешена: как изменятся правила эвакуации с 19 июня
- На четырех улицах в САО запретят стоянку и остановку машин
Кроме того, начиная с 19 июня, столичные власти обязаны будут предупреждать автовладельцев об установке новых запрещающих парковку знаков за 20 дней. Информацию о новых ограничениях остановки и стоянки водители смогут получать на официальных сайтах местных органов власти, а также на дорожных щитах в тех местах, где будет сделано изменение.
Напомним, жители могут заранее узнать о вводимых ограничениях движения в Москве. На официальном сайте ЦОДД создан раздел "Изменения организации дорожного движения", где публикуются изменения направления движения, установка дорожных знаков, а также причины введения изменений со сроками проведения работ. Информация о вводимых ограничениях публикуется не позднее, чем за 20 дней.
Сайты по теме