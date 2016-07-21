В Подмосковных городах появится 29 пешеходных улиц

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Подмосковье в этом году планируется создать 29 пешеходных улиц и общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

Работы по созданию общественных пространств уже ведутся в 16 городах: в Балашихе, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Ивантеевке, Кашире, Клину, Подольске, Реутове, Рузе, Сергиевом Посаде, Серпухове, Ступине, Талдоме, Шатуре и Щелково.

В июле-августе обустройство пешеходных улиц начнется еще в 13 городах: в Одинцове, Дедовске, Дмитрове, Истре, Коломне, Королеве, Лотошино, Можайске, Мытищах, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Солнечногорске и Хотькове.

Как отмечает Агентство "Москва", в некоторых городских округах уже появилась пешеходная навигация (в Лыткарино, Химки, Реутов, Коломна, а также в Сергиево-Посадском и Рузском муниципальных районах). До конца года такие указатели появятся еще в восьми городах.

В этом году в 35 городах Подмосковья также планируется установить архитектурно-художественную подсветку на 137 объектах.

Программа создания пешеходных зон в каждом крупном городе Московской области была принята в 2013 году. Планируется организовать 69 пешеходных зон и общественных пространств в 68 городах Подмосковья. Каждая пешеходная улица будет создана по своему индивидуальному проекту. Строители учтут опыт подмосковных городов, где такие зоны уже построены много лет назад. Например, прогулочные зоны есть уже в Коломне, Дмитрове, Ногинске и Железнодорожном. В 2014 году порядка 50 муниципальных образований разработали эскизы, концепции и проекты по созданию пешеходных улиц.

В 2015 году пешеходные улицы появились в 16 годах Подмосковья, в том числе: Долгопрудном, Домодедове, Лобне и Луховицах.