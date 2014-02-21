В честь 23 февраля на Новом Арбате включат праздничную подсветку

Фото: depteh.mos.ru

Вечером в субботу, 22 февраля, на знаменитых домах-"книжках" на Новом Арбате включится праздничная подсветка. Зрители увидят видеоролики в честь Дня защитника Отечества: на медиафасадах будут летать самолеты, шагать солдаты, развеваться флаги и георгиевские ленточки, сообщает департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Видеоролики, посвященные 23 февраля, станут одним из 20 сценариев новой художественной подсветки зданий-"книжек". Медиафасады "обволакивают" дома, формируя облик архитектурного объекта в темное время суток. Новая архитектурно-художественная подсветка города выполнена с использованием только энергосберегающего оборудования, в том числе светодиодов. Они позволяют передать миллионы оттенков без задействования дополнительных мощностей.

Напомним, что в честь Дня защитника Отечества праздничная подсветка заработает уже не в первый раз. Так, 13 февраля в 18.39 - ко Дню всех влюбленных - на огромном полотне "книжек" уже бились алые сердца.