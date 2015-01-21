Чистим до асфальта: как московские коммунальщики убирают город

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Этой зимой столичные коммунальщики трудятся не покладая рук. На столичный регион в первой половине января обрушились сильнейшие за последние несколько лет снегопады. В ближайшее время ситуация может повториться - в городе снова пойдет снег. О том, какие нормативы по уборке улиц действуют в Москве, и куда жаловаться, если ваш двор плохо убран - в материале M24.ru.

Не стоит думать, что столичные коммунальщики действуют "на авось" и на глазок отмеряют промежутки времени, необходимые для того, чтобы устранить в городе все последствия снегопадов. Тут тоже cуществуют нормативы, которые необходимо исполнять.

Итак, в течение трех часов с начала снегопада столичные дороги должны быть обработаны противогололедными реагентами. За исключением МКАД. Кольцевую автодорогу, все ее транспортные развязки с вылетными магистралями, необходимо обработать реагентами в течение часа с начала снегопада.

При интенсивных снегопадах, когда выпадает более 5 сантиметров осадков, столичные дороги посыпают реагентами с добавлением щебня.

Правила зимней уборки улиц

Если на город обрушились особенно сильные снегопады, которые создали серьезные помехи для движения грузовиков, на МКАД выводят тягачи, которые помогают фурам освободиться от снежных заносов. В принципе, москвичи уже могли их увидеть на МКАД с 8 по 12 января, когда в городе выпало около 40 сантиметров осадков.

Полностью ликвидировать последствия снегопада на дорогах коммунальщикам предписывается в течение трех часов с момента его прекращения.

Что касается вывоза снега, то здесь действуют другие правила. Полностью убрать снег от остановок общественного транспорта и пешеходных переходов предписывается в течение 12 часов после окончания снегопада. С некоторых проулков снег можно вывозить неделю (например, это тупики или проезды в нежилых зонах).

В Москве дворники обязаны убрать весь снег и лед до асфальта. Многие москвичи жалуются, что снег сваливают у края тротуаров. Однако это не запрещено правилами - снег можно сгребать в кучу и оставлять во дворе там, где он не мешает проезду машин и проходу пешеходов. Во время сильных снегопадов (свыше 10 сантиметров осадков в сутки) дворы убирают трижды в сутки, а в остальное время - один раз в сутки.

Как Москва готовится к зиме

К этой зиме столичные власти закупили 150 тысяч тонн противогололедных реагентов. С прошлого года в запасе осталось 350 тысяч тонн. Состав реагентов не менялся три года - они безопасны для человека. Большую часть из них составляет мраморная крошка.

В настоящее время в столице применяют отечественные реагенты. В частности, жидкий "ЭСБГ" и твердый - "Биодор". Первый состоит из солей кальция и магния, а одним из ингредиентов второго является мраморная крошка.

Куда жаловаться на неубранный снег

Если вы недовольны качеством уборки дорог, дворов или серьезно обеспокоены сосульками на крыше домов, то пожаловаться на эти две проблемы можно на портале "Наш город".

Как только жалоба зарегистрирована на сайте, она проходит модерацию, а затем отправляется в органы исполнительной власти. Через 8 дней после отправки жалобы пользователь получает ответ: либо проблема устранена, либо срок для ее устранения продлен.

По вопросам уборки снега можно также звонить на городскую горячую линию по телефону 8 (499) 264-96-81.

У портала "Наш город" появилось мобильное приложение

Опыт зарубежных стран

В каждой стране существуют свои нюансы уборки снега. В крупных городах Финляндии, например в Хельсинки, технология мало чем отличается от принятой в Москве. Снег сгребают тракторами, после чего приезжает погрузчик и ссыпает снег в самосвалы, которые отвозят его на снегосплавные пункты.

Чисткой подъездных дорог от шоссе к отдельным домам там занимаются сами хозяева домов. Причем у многих из них есть собственная техника, предназначенная для чистки дорог.

Очень интересный подход можно увидеть в Исландии. В этой стране множество термальных источников, которые находятся на небольшой глубине. Исландские инженеры придумали хитроумную схему - проложили трубы от источников к потребителям горячей воды, причем эти трубы проходят как раз под проезжей частью дорог. Таким образом, снег тает сам собой, убирать его даже не нужно.

В Швеции, где снегопады также не являются редкостью, коммунальщики сначала укатывают снег, а затем заливают смесью из воды и щебня. Аналогичным образом поступают и при гололеде - засыпают дороги горячим щебнем. Эта технология, кстати, частично применяется при уборке улиц в Москве и Санкт-Петербурге (только щебень не "разогревают").

Фото: ТАСС

Как обстоят дела в Западной Европе? С уборкой снега здесь похуже, чем в Москве. Дело в том, что в большинстве стран Западной Европы снегопады являются исключительной редкостью и бывают 1-2-3 раза в году. В таких условиях, понятное дело, коммунальные службы не рассматривают уборку снега, как один из приоритетных видов работ.

В Германии и Голландии в случае снегопада на улицы выходят снегоуборочные машины. После того, как они закончат свою работу, дороги посыпают хлористым кальцием.

Во Франции к чистке дорог от снега вообще относятся пренебрежительно - мол, как выпал, так и растает. Стоит, правда, отметить, что в таких городах, как Ницца и Брест, снегопады не просто редкое, а исключительно редкое явление.

Однако если французские коммунальщики начинают получать жалобы от местного населения на заснеженные дороги, то приходится и потрудиться. Каких-то особых реагентов здесь не предусмотрено - стандартная техническая соль, а при ее отсутствии дороги могут и пищевой солью посыпать (тоже действенный метод).

В Париже действует следующее правило: коммунальщики расходуют 25 грамм технической соли на 1 квадратный метр дороги.

А вот климатические условия в Канаде весьма схожи с российскими. Канадцы частенько страдают от сильнейших снегопадов, которые парализуют целые города. А все потому, что во время снегопадов коммунальные службы могут перекрывать улицы для того, чтобы их хорошенько почистить. В результате образуются серьезные дорожные заторы, которые в случае очень сильных и продолжительных снегопадов могут привести к транспортному коллапсу. Сама технология уборки улиц принципиально не отличается от российской, только тротуары чистят специальные мини-тракторы, которые буквально "прорубают" снежные тропы для пешеходов своими ковшами.

Василий Макагонов