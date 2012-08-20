В Москве будут укладывать более дорогой и качественный асфальт

На московских дорогах появится асфальт нового поколения. Менять покрытие дорожников обязали раз в три года. Укладка асфальта по новым правилам обойдется городскому бюджету на 10 процентов дороже

В следующем году в столице будут класть более долговечный асфальт, сообщает инфоцентр правительства Москвы со ссылкой на газету "Известия". Стоимость дорожного покрытия вырастет, но менять его нужно будет гораздо реже.

По словам представителя комплекса городского хозяйства Москвы, в настоящее время асфальт укладывается по нормам 27-летней давности, и состояние дорог ухудшается ввиду того, что полотно не рассчитано на такое количество автомобилей. Вдобавок шипованные шины и частые перепады температуры портят дорожное покрытие.

Нововведение предполагает улучшение структуры асфальта, что позволит сохранить его даже под воздействием неблагоприятных факторов. Инновация обойдется городу в 10 миллиардов рублей.

В настоящее время срок службы асфальта на дорогах составляет 5-6 лет, на тротуарах - в два раза больше, но при этом менять асфальт в Москве необходимо раз в три года вне зависимости от его состояния.