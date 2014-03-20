Форма поиска по сайту

20 марта 2014, 17:11

В столице останется 11 медиафасадов

Фото: depteh.mos.ru

Столичные власти утвердили 11 мест размещения медиафасадов, сообщает департамент СМИ и рекламы. В частности, устанавливать крупные объекты разрешили на Новом Арбате, Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, Щелковском шоссе и Рябиновой улице.

Ранее в Москве планировалось разместить 19 медиафасадов, однако в утвержденном приказе осталось 11 адресов:

  • Ленинградское шоссе, д. 134;
  • 42-й км МКАД, д. 18А;
  • Рябиновая ул., д. 44;
  • у. Новый Арбат, д. 2;
  • шоссе Энтузиастов, д. 5;
  • Волоколамское шоссе, д. 2;
  • Б. Семеновская ул., д. 49;
  • Ленинский проспект, д. 123А;
  • Щелковское шоссе, д. 2А;
  • Ярославское шоссе, д. 51
  • улица Поляны, д. 8.

Ранее глава департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников отметил, что к концу года вся реклама в Москве будет соответствовать требованиям, в городе останется не более 17 медиафасадов.

Напомним, в феврале власти приступили к рассмотрению идей по развитию медиапространства Нового Арбата, где могут появиться светящиеся лестницы, ведущие на крыши, сияющие навесы над пешеходными переходами, световые колонны, а также медиафасады на жилых домах.

Медиафасад - светопропускающая рекламная конструкция, размещаемая непосредственно на поверхности стен зданий, строений и сооружений или на металлокаркасе. Размер информационного поля медиафасада определяется размером демонстрируемого изображения.

улицы наружная реклама медиафасад

