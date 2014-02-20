Коммунальщики начали очищать тоннели и мосты от зимней грязи

Коммунальщики моют надземный пешеходный переход

Из-за наступления теплой погоды московские коммунальщики приступили к уборке грязи, скопившейся за зиму.

Как сообщает пресс-служба "ГБУ "Гормост", специалистам удалось привести в порядок подземные тоннели. В частности, сотрудники Гормоста промыли Лефортовский тоннель, который является одним из самых длинных в мире. Чтобы не создавать транспортных затруднений тоннель промывали ночью, перекрыв часть одной из полос. Все работы проводились вручную с использованием специальных шлангов, которые подают воду под высоким давлением и щеток.

Кроме того, были вымыты порядка 50 надземных пешеходных переходов на МКАД, а также более 200 транспортных развязок на ТТК.

Согласно регламенту Гормоста, городские инженерные конструкции должны промываться не реже трех раз в месяц. Однако если на улице мороз, то проводить работы нельзя. Это может привести к образованию наледи на дорогах.

Стоит отметить, что площадь тоннелей, надземных пешеходных переходов и мостов в Москве превышает 3 миллиона квадратных метров Их мытьем занимаются 500 специалистов на 200 машинах.