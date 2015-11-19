У Арбата появятся улицы-побратимы по всему миру

Фото: m24.ru

Арбат будет обмениваться опытом с улицами-побратимами со всего мира, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу муниципального округа Арбат Евгения Бабенко.

По его словам в муниципалитете ведется работа с 42 городами, в том числе из других стран.

Обмениваться новостями представители городов смогут на сайте "Арбатские побратимы", который планируется запустить в ближайшие дни.

Евгений Бабенко отметил, что жители улиц-побратимов, чиновники и депутаты на сайте смогут оставлять предложения и мнения о развитии городской среды, делиться опытом.

На предложение уже откликнулись не только в России, но и в других странах, в том числе в Израиле, Франции, Кипре.

"В Каннах улица такая есть, она уже готова с нами сотрудничать, дальше - Невский проспект, они готовы выделить участок именно под московский Арбат. У нас есть письма оттуда, от руководителей, от мэров, от населения о том, что они готовы и будут рады", – сказал Евгений Бабенко.

Он добавил, что согласно проекту сайта каждый город будет представлен своим гербом и своей пешеходной улицей.