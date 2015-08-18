Новые фонари и скамейки установят на улицах в центре ко Дню города

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К концу августа завершатся работы по благоустройству в центре Москвы. Тротуары расширят, поставят новые фонари и скамейки, а бульвары замостят новой плиткой, которую выбрали сами москвичи, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время центр города - не самое удобное место для прогулок. Ремонт охватил 43 улицы. В центре расширяют городские тротуары. Для этого, например, на Большой Ордынке пришлось сузить проезжую часть в два раза - с четырех полос до двух. Основные работы планируется завершить ко Дню города.

В центре столицы расширяют городские тротуары

"Мы делаем фонари красивые, поставим скамейки, здесь будут летние кафе, широкие тротуары, будет совсем другая атмосфера. Через пару недель стройка завершится, в частности, на Мясницкой улице. Что же касается большинства исторических улиц, то основные работы будут завершены ко Дню города", - заявил Сергей Собянин.

Детали ремонта были согласованы с москвичами посредством портала "Активный гражданин". Там они могли выбрать, какой плиткой замостить Новодевичью набережную и проезды вокруг монастыря, а также как облагородить остановки общественного транспорта.

Какой станет Мясницкая улица после реконструкции

Трудоемкая работа ведется и по перекладке подземных коммуникаций. "Канализация проложена на десятилетия. Повторно, что-то прокладывать, вскрывать не придется. Даже если возникнет потребность что-то вновь проложить, мы оставили специальные резервные трубы", - рассказал первый заместитель главы департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Михаил Балабанов.

Ремонт фасадов домов и реконструкция улиц завершатся в Москве уже в августе. К этому же времени прогуляться можно будет и по обновленной Мясницкой, Большой Бронной и Пушечной. После выполнения основных работ вдоль вылетных магистралей и дорог высадят деревья.

Напомним, более 230 тысяч участников проекта "Активный гражданин" оценили работы по восстановлению исторического облика фонарей, которые проводились в течение года на набережных в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба проекта, 87 процентов пользователей остались довольны результатами реставрации. Из них 69 процентов посчитали, что с новыми фонарями центр Москвы стал выглядеть лучше, а 18 процентов ответили, что уже и не помнят, как фонари выглядели раньше.

Чаще изменения к лучшему отмечали женщины, а также участники голосования старше 35 лет, проживающие на востоке, северо-западе, юге и юго-востоке столицы.