Новые фонари и скамейки установят на улицах в центре ко Дню города

Фото: m24.ru/Александр Авилов
К концу августа завершатся работы по благоустройству в центре Москвы. Тротуары расширят, поставят новые фонари и скамейки, а бульвары замостят новой плиткой, которую выбрали сами москвичи, сообщает телеканал "Москва 24".
В настоящее время центр города - не самое удобное место для прогулок. Ремонт охватил 43 улицы. В центре расширяют городские тротуары. Для этого, например, на Большой Ордынке пришлось сузить проезжую часть в два раза - с четырех полос до двух. Основные работы планируется завершить ко Дню города.
"Мы делаем фонари красивые, поставим скамейки, здесь будут летние кафе, широкие тротуары, будет совсем другая атмосфера. Через пару недель стройка завершится, в частности, на Мясницкой улице. Что же касается большинства исторических улиц, то основные работы будут завершены ко Дню города", - заявил Сергей Собянин.
Детали ремонта были согласованы с москвичами посредством портала "Активный гражданин". Там они могли выбрать, какой плиткой замостить Новодевичью набережную и проезды вокруг монастыря, а также как облагородить остановки общественного транспорта.
Трудоемкая работа ведется и по перекладке подземных коммуникаций. "Канализация проложена на десятилетия. Повторно, что-то прокладывать, вскрывать не придется. Даже если возникнет потребность что-то вновь проложить, мы оставили специальные резервные трубы", - рассказал первый заместитель главы департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Михаил Балабанов.
Ремонт фасадов домов и реконструкция улиц завершатся в Москве уже в августе. К этому же времени прогуляться можно будет и по обновленной Мясницкой, Большой Бронной и Пушечной. После выполнения основных работ вдоль вылетных магистралей и дорог высадят деревья.
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Напомним, более 230 тысяч участников проекта "Активный гражданин" оценили работы по восстановлению исторического облика фонарей, которые проводились в течение года на набережных в центре Москвы.
Как сообщает пресс-служба проекта, 87 процентов пользователей остались довольны результатами реставрации. Из них 69 процентов посчитали, что с новыми фонарями центр Москвы стал выглядеть лучше, а 18 процентов ответили, что уже и не помнят, как фонари выглядели раньше.
Чаще изменения к лучшему отмечали женщины, а также участники голосования старше 35 лет, проживающие на востоке, северо-западе, юге и юго-востоке столицы.