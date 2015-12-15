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Городское управление

15 декабря 2015, 15:03

Улица академика Андрея Колмогорова появится возле МГУ

улицы ученые переименование улиц проезд названия улиц городское управление

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Москве появятся улицы академика Колмогорова, психолога Выготского и военачальника Бойчука. Об этом стало известно на заседании президиума правительства Москвы, передает корреспондент m24.ru.

Проектируемый проезд № 6020, расположенный между Большим Саввинским переулком и Саввинской набережной в Хамовниках, получит название – "переулок Льва Выготского", в память о выдающемся советском психологе, основателе "культурно-исторической теории" в психологии Льве Семеновиче Выготском.

В честь советского военачальника, маршала артиллерии и Героя Социалистического Труда Ефима Васильевича Бойчука назовут проезд между Бесединским шоссе и проектируемым проездом № 5399 в Южном округе столицы.

Улица выдающегося математика ХХ века, основоположника идеи вероятности Андрея Николаевича Колмогорова появится рядом с МГУ между улицами Менделеевская и Лебедева.

"Андрей Николаевич Колмогоров – один из величайших математиков ХХ века, который многие годы проработал в Московском государственном университете, человек всемирно известный", – отметил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. Он также добавил, что все три наименования прошли согласование со всеми заинтересованными органами исполнительной власти.

"Москва гид": Переименование московских улиц

Напомним, в октябре новые названия дали двум улицам на севере Москвы. В память о подполковнике Николае Зарянове его именем назвали проектируемый проезд 5280, расположенный между Керамическим проездом и Бескудниковский бульваром.

А именем первого генерального директора объединения "Авто-Москвич" Валентина Петровича Коломникова назвали проектируемый проезд № 5179 – тупик от Шоссейной улицы, расположенный параллельно Волгоградскому проспекту.

Ранее m24.ru сообщало, что сквер, расположенный рядом с Патриаршими прудами на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков, будет носить имя писателя Михаила Булгакова.

А Верхний и Нижний Таганские тупики у театра на Таганке переименовали в улицу Владимира Высоцкого. Такое решение было принято в связи с тесной связью Высоцкого с Таганским районом столицы, а в особенности с театром на Таганке, в котором работал артист.

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