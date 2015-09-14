Депутаты обсудили закрытие кафе "Синий троллейбус"

Фото: zavtrakturista.com

Власти должны найти возможность сохранить одну из достопримечательностей Старого Арбата - кафе "Синий троллейбус", считает председатель комиссии думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Решение закрыть легендарное кафе ранее приняла префектура ЦАО после проверки, проведенной минувшим летом. Претензии вызвало само нахождение, по их "транспортного средства" в пешеходной зоне, а также торговля пивом в заведении.

"Если проблема заключается в нестационарности, давайте сообща поработаем над этим вопросом. Если кому-то мешает громкая музыка, можно подумать о звукоизоляции, решить возникающие санитарно-гигиенические вопросы", ­– приводит слова Герасимова пресс-служба Мосгордумы.

Он также добавил, что "легендарные места создаются десятилетиями, и создаются людьми по велению души и сердца, благодаря культурным, духовным традициям, связанным с этим местом. Уничтожить же их можно одним росчерком пера, поэтому всем нам надо очень сильно подумать, прежде чем принимать те или иные решения".

На Арбате закрыли легендарное кафе "Синий троллейбус"

Представители сообщества бардов добавили, что кафе "Синий троллейбус" открылось в 2009 году при активной поддержке правительства Москвы. Задача же заведения состоит в том, чтобы создатели авторской песни имели возможность регулярно выступать перед своей аудиторией.

Представители московского правительства и местной власти, в свою очередь, считают, что "Синий троллейбус" нужно закрыть. Всем заинтересованным сторонам предложили разработать свои предложения и представить их в департаменты имущества и культуры.

Ранее зампредседателя комиссии по культуре Общественной палаты РФ телеведущий Николай Дроздов направил письмо с просьбой не закрывать бард-кафе на имя Сергея Собянина.