Москвичи оценили новый облик фонарей на набережных

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 230 тысяч участников проекта "Активный гражданин" оценили работы по восстановлению исторического облика фонарей, которые проводились в течение года на набережных в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба проекта, 87 процентов пользователей остались довольны результатами реставрации. Из них 69 процентов посчитали, что с новыми фонарями центр Москвы стал выглядеть лучше, а 18 процентов ответили, что уже и не помнят, как фонари выглядели раньше.

Чаще изменения к лучшему отмечали женщины, а также участники голосования старше 35 лет, проживающие на востоке, северо-западе, юге и юго-востоке столицы.

6 процентов участников голосования не заметили никаких изменений. Этот вариант ответа был популярен у участников от 18 до 34 лет, зарегистрированных на западе, в центре и северо-востоке города.

Еще 6 процентов пользователей затруднились с ответом. И лишь 1 процент респондентов не понравился обновленный облик столичных фонарей.

Работа по замене фонарей в центре города началась еще в 2014 году. За год было заменено порядка ста конструкций на Кремлевской, Софийской и Москворецкой набережных, на Васильевском спуске, Большом Москворецком, Большом Каменном и Бородинском мостах.

Там по фотографиям 1930-х годов, которые хранятся в музее "Огни Москвы", восстановили точные копии чугунных цоколей, ажурных кронштейнов и светильников. Благодаря этому удалось воссоздать ансамбль мостов и набережных, который задумывался архитекторами еще в начале прошлого века. Но несмотря на старинный вид, светильники очень современны и позволяют экономить до 25 процентов электроэнергии.

Напомним, более 40 столичных улиц, переулков и проспектов реконструируют до конца года в рамках городской программы "Моя улица". По словам Сергея Собянина, работы должны завершить в сентябре. Город ожидают расширение и благоустройство тротуаров, создание велодорожек, ремонт фасадов и освещения, посадка зелени и благоустройство скверов и дворов.