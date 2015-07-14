На городских медиафасадах запретили резкую смену кадров

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Столичные власти ужесточили требования к городским медиафасадам, сообщили m24.ru в пресс-службе департамента СМИ и рекламы. Новые нормативы введены после многочисленных обращений граждан.

Так, теперь запрещается трансляция видеоизображения на белом фоне и резкая смена кадров. Кроме того, смена изображения в темное время суток должна производиться не чаще одного раза в 1 минуту, и только в режиме плавного снижения-повышения яркости.

Исключение сделано только для экранов на высотках Нового Арбата – они включены в отдельную концепцию оформления улицы.

Кроме того, принятые поправки не допускают более одной конструкции на крыше. Однако это не затрагивает торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры и спортивные сооружения.

Также департамент СМИ и рекламы теперь имеет право продавать незаконно установленные рекламные конструкции, демонтированные в установленном порядке.

Напомним, на прошлой неделе Мосгордума приняла закон об увеличении штрафа за нанесение граффити и незаконную расклейку объявлений в общественном транспорте до 150 тысяч рублей. До этого максимальный штраф был на 50 тысяч меньше.

Согласно принятому закону, теперь за нарушение граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 35 до 50 тысяч рублей, а юрлица – от 50 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, принятый документ уточняет понятие объектов транспортной инфраструктуры. К ним относятся остановки наземного транспорта, а также размещенные на них сооружения, конструкции, пункты и билетные автоматы.

К объектам инфраструктуры также отнесены дорожные знаки, обозначающие места остановок трамвая, автобуса и троллейбуса, информационные табло и остановочные указатели, сооружения метрополитена и монорельсовой системы, а также трамвайные депо, троллейбусные и автобусные парки.

Ранее за размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест можно было получить предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.