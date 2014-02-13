Суперборды и медиафасады: как размещают наружную рекламу в Москве

Рассмотрение дела о незаконных рекламных щитах в Москве вновь отложено

Арбитражный суд отложил рассмотрение дела по иску департамента СМИ и рекламы к одному из московских агентств. Речь идет о незаконной установке 16 огромных билбордов в центре города. О том, где разрешено размещать рекламные конструкции в Москве и как они должны выглядеть, читайте в материале M24.ru.

С начала 2013 года в столице действуют новые правила размещения наружной рекламы. По ним Москву разделили на 5 территорий: Центр, Север, Запад, Юг и Восток, - для каждой из которых предусмотрены свои разрешенные типы конструкций.

Самые серьезные ограничения действуют в центре города. Здесь не должно быть ни растяжек, ни "раскладушек", ни экранов.

Всего в столице осталось 13 разрешенных форматов наружной рекламы: суперсайт 15 на 5 метров, суперборд 12 на 4 метра, медиафасад, щит 3 на 6 метров, реклама на киоске и общественном туалете, афишный стенд, остановочный павильон с рекламным модулем, воздушный шар, аэростат, афишная тумба, ситиборды 2,4 на 1,8 и 3,7 на 2,7 метров и сити-формат 1,2 на 1,8 метра.

Штрафы за нарушение правил для частных лиц составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 300 до 500 тысяч.

В Москве утвердили новую схему размещения рекламы

В начале 2014 года Москва определилась со списком улиц, для которых разработают требования по размещению рекламы.

Так, архитектурно-художественные концепции будут разрабатываться и утверждаться в срок до 15 апреля 2014 года на улицах, расположенных в пределах внешних границ Садового кольца (в частности, Арбат, Знаменка, Ильинка, Петровка, Охотный Ряд).

В срок до 1 сентября - на улицах, расположенных в пределах внешних границ Третьего транспортного кольца (в частности, улицы Баррикадная, Красная Пресня, Таганская, Кутузовский проспект и проспект Мира); а в срок до 15 декабря - за пределами внешних границ ТТК (в частности, Алтуфьевское шоссе, проспект Маршала Жукова, Стромынка, Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе).

"Специальный репортаж": Антирекламный поход

Вся реклама, не соответствующая стандартам, должна исчезнуть из города к июлю 2016 года.

Что касается вывесок, то их разрешено вешать на фасадах домов не выше линии второго этажа. Кроме того, растяжки с логотипами запрещены на балконах, кровлях, козырьках зданий, колоннах, лепнине зданий в центре Москвы. Вывески фирм, расположенных в доме, не должны выходить за пределы площади помещений компаний. При этом их максимальный размер может составлять 0,5 метра в высоту и около 60 процентов от длины фасада (но не более 10 метров).

При дизайне вывески бизнесмены должны учитывать особенности архитектуры фасадов зданий. Реклама должна вписываться в городскую среду, а не конкурировать с ней. Вывески могут быть изготовлены из любого материала, но наиболее предпочтительны металл, камень, дерево и стекло. Размещать на вывесках рекламный текст и контактную информацию запрещается.

В Москве начнет действовать новый порядок размещения рекламных вывесок

Очень часто вывески размещают на декоративных панелях разных цветов. Это не запрещено, но в центре города предпринимателям рекомендуют использовать вывески без "подложки", поскольку они меньше портят вид исторических зданий. Фасады исторических зданий нельзя закрывать декоративными панелями.

В последние три года власти города проводят активную работу по наведению порядка на рынке наружной рекламы - за это время ее стало на 70 процентов меньше. Убрано около 40 тысяч рекламных конструкций разного формата, кроме того, улицы освободили от сотен конструкций с навязчивыми вывесками.

На сегодняшний день в столице осталось лишь 300 конструкций, не соответствующих новым правилам размещения.