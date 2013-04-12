Московские власти хотят снести рекламный экран у Белого дома

Московские власти хотят демонтировать рекламный экран у Новоарбатского моста напротив Белого дома. Об этом M24.ru рассказал глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. По его словам, ведомство подало кассационную жалобу в Московский арбитражный суд на оператора NewForm Int., не желающего демонтировать экран формата 15x6 на Краснопресненской набережной и еще 17 объектов, не соответствующих новым правилам размещения наружной рекламы. Речь идет о щитах, тумбах и суперсайтах на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, у Киевского вокзала.

"В 2006 году компания заключила мировое соглашение с тогда еще комитетом по рекламе, но оно не было исполнено, - подчеркнул Черников. – Теперь от нас требуют новых разрешений, однако эта реклама не соответствует правилам размещения и портит вида города".

Московские власти выиграли у NewForm Int. иск в суде первой инстанции, однако проиграли апелляцию и теперь подали кассационную жалобу. "Мы надеемся, что решение будет принято уже в мае", - подчеркнул Черников.

Управляющий партнер агентства Newform International Севиль Эфендиева не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.

По словам Черникова, московские власти демонтировали почти всю крупноформатную рекламу в центре города. "Остались отдельные объекты, где пока действуют старые разрешения", - отметил чиновник. Так, в августе истекает срок разрешения на гигантскую рекламу "Росгосстраха" на крыше Центрального дома художника. После этого она будет демонтирована.

Напомним, согласно новым правилам размещения рекламы в Москве, вступившим в силу 1 января 2013 года, в центре города вводится запрет на крупноформатную рекламу: внутри Бульварного кольца будут демонтированы все щиты 2,7х3,7 м, а внутри Садового — 3х6 м. Кроме того, запрещены все светодиодные экраны.

Маргарита Верховская