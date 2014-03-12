Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта 2014, 10:59

Город

Новая пешеходная зона появится на Берсеневской набережной

Фото: M24.ru

Столичные власти намерены созданы новую пешеходную зону на Берсеневской набережной. Она протянется от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной, сообщает пресс-служба московского правительства.

Для создания пешеходного маршрута власти изъяли земельный участок площадью 0,13 гектара у частных владельцев.

Берсеневскую и Болотную набережные соединят пешеходной платформой, а через водоотводный канал перекинут мост.

Ссылки по теме


Ранее Сергей Собянин заявил, что территория "Золотого острова", расположенная на Болотном острове столицы и включающая в себя площадку бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь", станет общественной пешеходной зоной. При этом исторические здания полностью сохранят.

Отметим, что территорию бывшей фабрики "Красный Октябрь", Крымскую набережную и парк искусств "Музеон" свяжет пешеходный мост. Работы над проектом планируется завершить в 2015 году,

Сайты по теме


улицы пешеходные зоны Берсеневская набережная городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика