Розовую подсветку включат на Тверской улице

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках поддержки акции по борьбе с раком груди власти Москвы приняли решение включить на Тверской улице розовое освещение. С 11 по 17 октября изменится привычная подсветка на вершинах зданий, аттиках и балюстрадах.

По словам руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павла Ливинского, фасады зданий будут подсвечены розовым там, где это позволят технические возможности.

"Привлечь внимание наших женщин к проблеме здоровья, которая, к сожалению, по статистике становится все более актуальной - дело благое. Энергосберегающие светодиодные технологии позволяют варьировать миллионы оттенков, создавать даже светодинамические картины, так что просто розовый цвет для нас не проблема", - сообщил Ливинский.

В ведомстве также отметили, что розовая подсветку также планируют использовать в парке имени Горького и в Саду имени Баумана.

Добавим, что подобные "световые" акции в столице не редки. В марте специальная архитектурно-художественная подсветка включалась во время проведения экологической акции "Час Земли". В апреле состоялась акция в поддержку больных аутизмом детей. Тогда в городе включали синее освещение.