Коммунальщики очистят столичные дороги от зимней грязи

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник в полдень столичные улицы начнут очищать от зимней грязи - дороги вымоют с шампунем "Чистодор", сообщает телеканал "Москва 24". Коммунальщики очистят проезжие части с прилегающими обочинами, тротуары, парковки, остановки и территории вблизи станций метро. Проведут уборку и в московских дворах.

Специальный шампунь "Чистодор" убирает нефтяную пленку с асфальта, а также удаляет остатки противогололедных материалов, не причиняя вреда дорожному покрытию. Через два часа после обработки остатки шампуня смывают чистой водой.

Напомним, в воскресенье, 9 марта, в Москве начался месячник благоустройства. Сотрудникам коммунальных служб предстоит обновить, помыть и покрасить детские площадки, скамейки и ограждения. Всего планируется освежить более трехсот фасадов домов и подъездов и покрасить свыше сотни детских площадок.

Два общегородских субботника пройдут в Москве 12 и 26 апреля. Горожане вместе с работниками коммунальных служб будут мыть фасады зданий, чистить газоны, высаживать цветы и деревья. Всех добровольцев обещают обеспечить необходимым инвентарем. Ожидается, что в мероприятиях примут участие 2,5 миллиона человек.