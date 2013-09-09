Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября 2013, 13:34

Город

На северо-западе столицы ликвидировали незаконную автомойку

Фото: ggi.mos.ru

В Северо-Западном округе столицы ликвидировали самовольно возведенное строение – автомойку. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

Ранее, в ходе обследования Госинспекцией территории СЗАО на улице Свободы, владение 70, строение 1 было установлено, что компания ООО "Комплекс 2006", не имея необходимых документов на землю, построило автомойку и шиномонтаж.

В настоящее время строения демонтированы, а организация привлечена к административной ответственности.

Сайты по теме


улицы незаконные постройки сносы улица Свободы строительство и реконструкция имущественно-земельные отношения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика