На северо-западе столицы ликвидировали незаконную автомойку

Фото: ggi.mos.ru

В Северо-Западном округе столицы ликвидировали самовольно возведенное строение – автомойку. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

Ранее, в ходе обследования Госинспекцией территории СЗАО на улице Свободы, владение 70, строение 1 было установлено, что компания ООО "Комплекс 2006", не имея необходимых документов на землю, построило автомойку и шиномонтаж.

В настоящее время строения демонтированы, а организация привлечена к административной ответственности.