Москвичи решат вопрос о контейнерном озеленении города

Москвичам предложили высказать свое отношение к контейнерному озеленению на улицах города. Соответствующий опрос стартовал в проекте "Активный гражданин". Участников голосования попросили ответить на вопрос "как вы относитесь к контейнерному озеленению городских улиц, на которых невозможно высаживать деревья в грунт?".

Контейнерное озеленение может стать оптимальным решением для больших городов, где, в особенности на старых улицах с большим количеством подземных коммуникаций, не всегда возможна высадка деревьев и кустарников в грунт.

Основными преимуществами контейнерного озеленения являются возможность создавать постоянно меняющиеся композиции (в том числе за счет перемещения контейнеров), возможность вертикального озеленения, быстрое замещение растений в случае их гибели.

Но у контейнерного озеленения есть и свои недостатки – кадки "крадут" территорию у пешеходов, в жаркие дни необходим тщательный полив, необходимость сезонного хранения некоторых видов саженцев.

В Москве эксперимент по контейнерному озеленению с 2013 года проходит на Тверской улице. Поскольку центр города испытывает дефицит в зеленых насаждениях, а на Тверской исторически были высажены липы, решено на весенне-летний период высадить липы, а также кустарники – спирею, дерен и бересклет, а на осенне-зимний период отправить "летние" породы деревьев на реабилитацию в питомник и заменить их хвойными деревьями.