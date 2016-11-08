Портал "Наш город" примет жалобы на сугробы и сосульки

Портал "Наш город" начал принимать жалобы на гололед во дворе, неубранные сугробы и сосульки. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Также на сайте можно оставить жалобу на неправильное обращение с реагентами и некачественно залитые катки.

В категории "Дворовые территории" появились такие разделы, как "Незалитый или некачественно залитый каток" и "Складирование загрязненного снега на газонах". В категории "Многоквартирные дома" сообщения можно оставить по темам: "Холод в подъезде", "Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов", "Складирование реагентов в помещениях общего пользования".

В категории "Дороги" открыты темы: "Снеговые кучи на обочинах", "Гололед на проезжей части или тротуаре", "Неубранные снеговые кучи в парковочных карманах", "Избыточное или неравномерное применение реагентов", "Складирование загрязненного снега на газонах".

Категория "Остановки общественного транспорта" пополнилась темой "Неубранный снег на остановке", а "Парки" – темой "Применение солей в качестве противогололедных средств".

При этом до весны на портале не будет "летних" разделов, например, "Отсутствие песка в песочнице" или "Стертая дорожная разметка".