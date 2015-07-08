"Активные граждане" оценят обновленный облик фонарей в столице

Фото: m24.ru/Колобаев Михаил
Москвичи смогут оценить обновленный облик фонарей на набережных и мостах столицы в проекте "Активный гражданин". Там запущено соответствующее голосование.
Участникам проекта предлагается несколько вариантов ответов на вопрос, как они оценивают произошедшие изменения:
- "Положительно, облик набережных стал интереснее";
- "Я уже и не помню, как фонари выглядели раньше";
- "Не заметил каких-либо изменений";
- "Считаю, что замена фонарей недопустима";
- "Затрудняюсь ответить".
Работа по замене фонарей в центре города началась еще в 2014 году. За год было заменено порядка ста конструкций на Кремлевской, Софийской и Москворецкой набережных, на Васильевском спуске, Большом Москворецком, Большом Каменном и Бородинском мостах.
Там по фотографиям 1930-х годов восстановили точные копии чугунных цоколей, ажурных кронштейнов и светильников. Но несмотря на "старинный" вид, светильники очень современны и позволяют экономить до 25 процентов электроэнергии.
Напомним, более 40 столичных улиц, переулков и проспектов реконструируют до конца года в рамках городской программы "Моя улица". По словам Сергея Собянина, работы должны завершить в сентябре. Город ожидают расширение и благоустройство тротуаров, создание велодорожек, ремонт фасадов и освещения, посадка зелени и благоустройство скверов и дворов