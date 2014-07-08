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Улицы

08 июля 2014, 12:36

Внутри Садового кольца отремонтировали фасады 47 зданий

улицы Садовое кольцо фасады ремонты строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

В течение этого года были отремонтированы фасады 47 зданий центра столицы. В настоящее время в работе - еще 51 объект. По каждому строению отдельно определяется тип проводимых мероприятий: ремонт, очистка, покраска, реставрация или реконструкция, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

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Работы по приведению в порядок улиц в центральной части столицы (преимущественно расположенных в пределах Садового кольца) проводятся в рамках государственной программы "Градостроительная политика". Именно эти магистрали (на первой очереди их 57, на второй - 29) формируют исторический вид центра города.

Наряду с ремонтом фасадов в ЦАО рабочие также мостят тротуары, обновляют зеленые насаждения и газоны, реконструируют и ремонтируют инженерные сети и сооружения, обустраивают архитектурно-художественную подсветку.

Согласно перечню, составленному департаментом градостроительной политики совместно с представителями отраслевых комитетов и департаментов, всего в ЦАО работы по ремонту или реставрации надлежит совершить на 775 объектах. За период с 2012 по 2013 год фасады были обновлены у 267 зданий из этого списка.

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