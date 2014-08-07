Всю незаконную рекламу из Москвы уберут к сентябрю

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Незаконную рекламу из Москвы уберут к сентябрю 2014 года, сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

Он отметил, что в настоящее время в городе выявлено около 700 незаконных конструкций, 150 из которых - спорные, а 550 были выиграны в торгах, но на них нет документов.

"В прошлом (2013) году было демонтировано около 13 тысяч конструкций и 20 медиафасадов. Также мы должны были узаконить 75 конструкций, 25 из которых находятся в центре Москвы", - добавил Черников.

Чиновник добавил, что также в пределах Садового кольца осталось 94 крышных панельных установки, которые столичные власти намерены демонтировать.

На внешней стороне МКАД планируется убрать больше половины рекламы – около 700 конструкций, а всего их там порядка 1100.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в столице в 10 раз сократили объем уличной рекламы, в том числе непопулярной у горожан.

Отметим, что 27 декабря 2013 года вступили в силу новые правила размещения и содержания информационных конструкций в столице.



В Москве утвердили новую схему размещения рекламы

По новым правилам, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов. Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию.