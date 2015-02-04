За сутки с улиц города вывезено 300 тысяч кубометров снега

Коммунальщики продолжают очищать Москву от снега круглосуточно

Коммунальные службы за сутки вывезли с улиц Москвы почти 300 тысяч кубометров снега, сообщил пресс-секретарь заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

По его словам, все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме, сбоев и отключений потребителей в системах водо-, тепло-, энерго- и газоснабжения не произошло.

"Сегодня особое внимание коммунальщиков приковано к очистке кровель от снега и наледи. Эти работы проводятся повсеместно, и мы просим пешеходов быть внимательными при движении по тротуарам, прислушиваться к рекомендациям коммунальных работников, не заходить за ограждения при проведении работ", – сказал он.

Как работают столичные снегоплавильные станции

Во вторник в Москве прошел сильный снегопад, на уборку снега вышло 15 тысяч единиц коммунальной техники, в том числе грейдеры, тяжелая техника, самосвалы и снегоуборочные машины. Снег вручную убирают около 35 тысяч дворников. Больше всего осадков выпало в южной, юго-западной и юго-восточной части города.

Как ранее сообщил телеканалу "Москва 24" руководитель ГБУ "Автомобильные дороги Москвы" Александр Орешкин, коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. "Мы работаем в круглосуточном режиме, техники хватает, сил тоже хватает. Также организовано горячее питание для рабочих – все по плану", – отметил он.

Во вторник, 3 февраля, в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности по метеоусловиям. За сутки в городе выпало около 10 миллиметров осадков. Сегодня, по данным центра погоды "Фобос", в столице ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза.

По словам Игоря Пергаменщика, всего за нынешнюю зиму в городе было утилизировано 13,2 млн кубометров снега.