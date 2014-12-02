В Москве может появиться улица имени академика Юрия Израэля

Фото: m24.ru

В столице может появиться улица, которую назовут в честь академика Юрия Израэля, передает пресс-служба Минприроды России.

Присвоить столичной улице имя ученого планируется 15 мая, к 85-летнему юбилею со дня рождения Юрия Израэля. С такой инициативой выступил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Кроме того, он предложил добавить имя академика в название Института глобального климата и экологии, а также установить мемориальную доску на дом, в котором проживал ученый.

До этого с предложениями увековечить имя Израэля в названии улицы к столичным властям обращались общественные и научные деятели.

Юрий Израэль Юрий Израэль известен как выдающийся ученый, государственный и общественный деятель. Он являлся специалистом в области геофизики, физики атмосферы, климатологии, прикладной экологии, океанологии и географии. Юрий Израэль известен как выдающийся ученый, государственный и общественный деятель. Он являлся специалистом в области геофизики, физики атмосферы, климатологии, прикладной экологии, океанологии и географии. Израэль участвовал в исследованиях на атомных полигонах и руководил работами по измерениям радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Также он представлял СССР и Россию в различных международных организациях, где рассматривались глобальные проблемы окружающей среды.



Ранее мэр столицы поддержал идею переименования Проектируемого проезда №6309, расположенного на западе Москвы, в улицу Академика Бармина. Улица появится в Западном округе Москвы между улицей Барклая и 3-й Филевской улицей.

Этим летом было решено назвать безымянный проезд на юго-западе Москвы в честь ученого-физика Сергея Капицы, а магистраль, расположенную между Ленинским проспектом и улицей Косыгина, - улицей Академика Зельдовича.

Проектируемый проезд № 3888 в Южном округе переименовали в честь Маршала Шестопалова, а сквер, расположенный между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами, был назвал в честь писателя Антона Чехова.