Владельцы офисов незаконно перекрывают дворы в центре Москвы

Четверть Москвы недоступна для свободного перемещения граждан

Владельцы московских офисов незаконно захватывают городское общественное пространство. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявила муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева.

В центре столицы очень многие дворы перекрыты заборами, при этом в большинстве случаев - это земля общего пользования, ее не имеют права перекрывать.

Так, четверть Москвы недоступна для свободного перемещения граждан. По данным урбанистов, по закрытости улиц для пешеходов столица в лидерах.

"Попытка перекрыть территорию - это самозахват", - считает депутат.

По ее словам, любой гражданин может посмотреть публичную кадастровую карту. На ней обозначены все земельные участки Москвы. В разделе "Информация" можно также узнать, оформлены ли права на определенный земельный участок.

Отметим, 11% недоступных для горожан территорий - это участки, доступ к которым имеют только сотрудники расположенных на них организаций: реки, озера, железные дороги, бессветофорные магистрали.



15% земли внутри МКАД занимают офисы, промзоны, новые жилые комплексы, гаражные кооперативы; еще более 11% столичной земли имеет статус временного ограничения для прохода.