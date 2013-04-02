В Северном Бутове состоится концерт для жителей

Подмосковные мусорные полигоны переполнены

Активных жителей Северного Бутово будут приглашать на субботник на концерте, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" глава управы района Станислав Пугачев.

"Ждем записи населения на субботники. Чтобы мы представляли, где будут субботники и сколько человек. Мы хотим распределить людей, чтобы не получилось так, что в одном дворе много народу, а в другом никого", - отметил Пугачев.

В концерте примут участие исполнители джазовой и классической музыки. Также состоится творческий вечер певца Сергея Глущенко.

Концерт состоится в 12 апреля в школе №2006. Начало - в 18.00.

Напомним, 20 и 27 апреля по всей Москве пройдут общегородские субботники. Жители города помогут столичным властям навести порядок в своих дворах и парках.