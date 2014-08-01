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Москва 24

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01 августа 2014, 15:20

По московским меркам: Что объединяет Хо Ши Мина и МКАД

улицы 2ГИС Профсоюзная улица


Сетевое издание M24.ru и сервис "2ГИС" запускают совместный проект "По московским меркам". Вы узнаете, где в Москве самая длинная и самые короткие улицы, на какой башне искать самые большие часы, а также - на каком мосту есть два этажа.

В Москве насчитывается более трех с половиной тысяч улиц и проездов, площадей и бульваров, шоссе и переулков. Самой длинной улицей столицы в ее классическом понимании (именно улицей, а не проспектом или шоссе) считается Профсоюзная.

Она пересекает весь Юго-Западный административный округ Москвы и тянется от площади Хо Ши Мина до МКАД на 10 километров. Если кто-то задастся целью пешком изучить Профсоюзную улицу от начала и до конца, придется сделать свыше 14 тысяч шагов.

Профсоюзная улица. Фото: ИТАР-ТАСС

Раньше на месте расположения Профсоюзной проходил древний путь в Калугу, здесь же во время Отечественной войны 1812 года, не выдержав сопротивления русской армии и народного ополчения, начали отступать французы.

Жизнь самой улицы насчитывает более полувека: появилась она в начале 1950-х годов, во время застройки района Черемушки, и поэтому первые несколько лет своего существования носила название 4-й Черемушкинской. 7 февраля 1958 года – в честь 40-летия советских профсоюзов – улица была переименована в Профсоюзную, каковой остается и до сих пор.

Между тем рекордной протяженностью в мировом масштабе, не считая скоростного Панамериканского шоссе, знаменита улица Янг Стрит (Yonge Street) в канадском городе Торонто. Растянувшись на 1896 километров, улица пересекает весь Торонто, ведет на запад к городку Кокрейн, а затем – до границы Канады с США.

Как и у московской Профсоюзной улицы, у канадской Янг Стрит были предшественники в древности: история гласит, что именно по ней пролегала индейская тропа, затем – дорога для войск и первооткрывателей из Европы. Сегодня Янг Стрит – одно из любимых мест горожан и туристов, с множеством ресторанов, кафе, казино и других развлекательных заведений.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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