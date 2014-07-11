В ЗАО появился указатель на улицу "Крылатские коты"

На западе Москвы появилась улица с названием "Крылатские коты"

Улицу котов обнаружили утром в пятницу жители района Крылатское, передает телеканал "Москва 24". О существовании необычной улицы сообщал указатель "Крылатские коты", появившийся за ночь на одном из поворотов с Рублевского шоссе.

Правда, на самом деле подобные изменения в городской топонимике не планировались - улица, к которой отсылал указатель, называлась "Крылатские холмы". За ночь неизвестные заклеили второе слово и подарили столице улицу семейства кошачьих.

Фото: http://www.mreporter.ru/reports/39489