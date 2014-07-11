В ЗАО появился указатель на улицу "Крылатские коты"

Улицу котов обнаружили утром в пятницу жители района Крылатское, передает телеканал "Москва 24". О существовании необычной улицы сообщал указатель "Крылатские коты", появившийся за ночь на одном из поворотов с Рублевского шоссе.
Правда, на самом деле подобные изменения в городской топонимике не планировались - улица, к которой отсылал указатель, называлась "Крылатские холмы". За ночь неизвестные заклеили второе слово и подарили столице улицу семейства кошачьих.
Фото: http://www.mreporter.ru/reports/39489
Кошачьи улицыВ некоторых городах мира есть реальные улицы с "кошачьими названиями". Например, улицу Upper Lascar Row в Гонконге даже в официальных источниках чаще именуют Cat Street. Правда, назвали ее так не из-за обилия кошек: в прошлом улица была местом сбыта украденных вещей, а "кот" - название скупщика краденого в кантонском диалекте.
А в Париже есть крохотная улочка Rue de Chat qui peche, что переводится как "Улица кота-рыболова". Своим названием она обязана легенде про жившего здесь когда-то священника: святой отец держал талантливого кота, который умел ловить рыбу в Сене.