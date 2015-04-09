На столичных остановках появятся маршрутные указатели с новым дизайном

Фото предоставлено пресс-службой департамента транспорта

На остановках наземного общественного транспорта в Москве появятся маршрутные указатели с новым дизайном, сообщил журналистам генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, новые указатели будут оформлены в стилистике единого бренда "Московский транспорт".

Фото: ГУП "Мосгортранс"

Напомним, дептранс Москвы совместно с ведущими отечественными и мировыми специалистами разработали фирменный стиль для городского транспорта. У каждого из них есть свой сублоготип и цвет.

Каким будет фирменный стиль московского транспорта

Метро обозначат красным цветом, троллейбусы, автобусы и трамваи - синим, такси – желтым, а электрички – серым. В то же время инфраструктуре, связанной с пешеходами, будет присвоен коричневый цвет, велосипедной инфраструктуре – мятно-зеленый, паркингу – салатовый, а речному транспорту – светло-синий.

Всю новую инфраструктуру власти будут обозначать по-новому, а старую обновлять по мере износа. Предполагается, что на полное брендирование всего транспорта понадобится около пяти лет.

Работников автостанций, водителей "Мосгортранса" и сотрудников метро оденут в униформу фирменных цветов. В рабочей одежде сотрудников метро будет преобладать красный цвет, а для представителей сферы наземного транспорта предназначен синий.