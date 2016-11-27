Полиция опровергла информацию о бомбе в универсаме на востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Информация о взрывном устройстве в универсаме "Пятерочка" на востоке Москвы не подтвердилась, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее 27 ноября из универсама эвакуировали персонал и посетителей из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Эвакуированный магазин расположен в доме №15 по 1-й Владимирской улице. В ходе проверки сотрудниками полиции и МЧС подозрительных и опасных предметов обнаружено не было.

23 ноября из-за угрозы взрыва были эвакуированы посетители и персонал ТЦ "Савеловский" на северо-востоке столицы.