В Москве начинается суд над спортсменом Емельяненко

29 декабря пройдет первое заседание по делу Александра Емельяненко, передает ТАСС.

Дело будет слушаться в Симоновском районном суде. Первые слушания - предварительные, они пройдут в закрытом режиме.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года Емельяненко изнасиловал женщину, которая убирала его квартиру. Спортсмен склонил потерпевшую к употреблению наркотиков, после чего он похитил ее паспорт из сумки.

Отметим, что Емельяненко не раз попадал в различные скандальные истории. В марте прошлого года его оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул. Емельяненко угрожал пассажирам лайнера, провоцировал их на драку, а потом потребовал у бортпроводника бутылку водки.

В августе прошлого года Емельяненко-младшего обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. Дело не получило развития, сторонам удалось договориться, а представители спортсмена заявили, что "девушка таким образом хотела заработать денег" и "забирает заявление обратно".

Спустя несколько месяцев Емельяненко снова стал главным действующим лицом скандала - его обвинили в нанесении телесных повреждений одному из посетителей столичного кафе. Однако стороны договорились о примирении, и бойцу удалось избежать наказания.