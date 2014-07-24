Суд начнет рассматривать дело националиста "Тесака" Марцинкевича

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Кунцевский районный в четверг проведет предварительные слушания по уголовному делу националиста Максима Марцинкевича, известного также как "Тесак", обвиняемого в разжигании национальной розни.

Как сообщил МИА "Россия сегодня" адвокат Алексей Михальчик, на предстоящем слушании, которое, по закону, пройдет в закрытом режиме, защита потребует исключить ряд доказательств, а также не исключает заявления требования о возвращении дела прокурору.

Напомним, Максим Марцинкевич, активист радикальных организаций, был задержан 17 января на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортирован в Россию. Марцинкевич обвиняется по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, дело было возбуждено после размещения Марцинкевичем в соцсетях трех роликов, содержащих "высказывания и призывы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку". Ролики были сняты во время его пребывания на Украине.

14 февраля 2013 года Марцинкевич был задержан в Минске после драки с тремя белорусскими антифашистами. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. 24 февраля он был освобожден из СИЗО под "обязательство о явке". Кунцевский суд Москвы 13 декабря санкционировал заочный арест Марцинкевича. Он уже имеет судимости за преступления на почве национальной и расовой ненависти.

Позднее Кунцевский суд Москвы продлил до 10 июня срок ареста Марцинкевичу, обвиняемому в разжигании национальной розни.