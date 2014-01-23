Завершено расследование дела, связанного с проектом "Народный гараж"

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи столичного управления СКР завершили расследование уголовного дела о махинациях при реализации проекта "Народный гараж".

Как пишет "Коммерсантъ", дело было возбуждено в 2009 году в отношении бывшего первого замруководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы Константина Королевского, замруководителя департамента Александра Левченко и гендиректора "Московского института гаражного строительства" Олега Власенко.

По версии следствия, Королевский в 2004 году разработал "Целевую программу строительства гаражей-стоянок в городе Москве" и добился ее утверждения в январе 2005 года. Тогда же департаменту градостроительной политики было поручено провести экономическую оценку пустующих земельных участков. При этом на Королевского были возложены обязанности по координации всех работ, связанных с программой гаражного строительства. Обязанности подписывать все документы правительство Москвы возложило на Александра Левченко.

Победителем конкурса по исследованию земельных участков стало ЗАО "Управление экспериментальной застройки — Паркинг", одним из соучредителей которого до перехода на госслужбу являлся Королевский. Он же и координировал работу технического заказчика проекта, с которым был подписан госконтракт. Общая стоимость контракта, как выяснили следователи, была искусственно увеличена более чем на 90 миллионов рублей в пользу "УЭЗ-Паркинг".

В действительности же стоимость работ, по данным правоохранительных органов, составляла 30 миллионов рублей.

В октябре 2012 года Королевскому и Левченко, находившимся под подпиской о невыезде, было предъявлено обвинение, с которым они не согласились.

В июле 2013 года количество фигурантов дела пополнилось бывшими руководителями ГУП "Управление гаражного строительства" Москвы Владимиром Шапошниковым и Юрием Гуном. Также в розыск был объявлен бывший начальник "Московского института гаражного строительства" Григорий Туник.

В настоящее время стороны знакомятся с 200 томами уголовного дела, после чего обвинительное заключение поступит на утверждение прокурору.